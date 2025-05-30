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أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة

10:20 ص الجمعة 30 مايو 2025

أسعار السمك

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كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 30-5-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و 81 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 90 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و420 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و 180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و400 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و110 جنيهات.

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