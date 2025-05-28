لتفادي الأعطال وانقطاع الخدمة.. نصائح هامة قبل شحن كارت الغاز

كتبت – دينا كرم:

وجهت شركات توزيع الغاز الطبيعي مجموعة من التعليمات المهمة لعملاء العدادات مسبقة الدفع، لتفادي الأعطال وضمان تشغيل آمن ومستمر للخدمة، ومنها نصائح قبل شحن كارت عداد الغاز.

1- غلق محبس الأجهزة (بوتاجاز - سخان).

2- وضع الكارت على العداد.

3 - الضغط بالكارت على الزر بالعداد، وانتظر سماع الصفارة.

4 - تشغيل الأجهزة الموصلة بالغاز بعد الشحن بـ 15 دقيقة.

ولابد من أن يتم شحن الكارت مرة واحدة على الأقل كل شهرين، وفي حالة تعذر الشحن توجه إلى أقرب فرع لك لشركة الغاز التابع لها.

ويوجد عدة طرق لشحن كارت عداد الغاز الطبيعي، وفرتها شركة بتروتريد شركة الخدمات التجارية البترولية وإحدى شركات قطاع البترول ومنها:

الطريقة الأولى من خلال فرع الشركة أو فوري، وذلك عبر الخطوات التالية:

1- ضع الكارت بالعداد قبل الشحن.

2- توجه بالكارت لأقرب فرع اليك من فروع الشركة التابع لها أو فرع فوري.

3- في حالة توفر ماكينة فوري ابحث عن شركة الغاز التابع لها في الماكينة بالكود الخاص بالشركة، أو اسأل عن (المرافق العامة) وستجد بين خيارات شركات الغاز الشركة التابع لها.

4- قم بشحن الكارت بالمبلغ المراد.

الطريقة الثانية الشحن عبر الموبايل (تطبيق بتروتريد):

وتماشياً مع برنامج تطوير و تحديث قطاع البترول، تقدم شركة بتروتريد، إحدى الشركات التابعة لقطاع البترول، تطبيق ” بتروشحن ” لشحن كارت عداد الغاز مسبق الدفع عبر ” الموبايل “ وذلك عبر القيام بهذه الخطوات:



1- التأكد قبل تحميل تطبيق بتروشحن على الموبايل الخاص بك من ضرورة توافر خاصية NFC في الموبايل، وهي خاصية تتيح للمستخدمين إجراء معاملات آمنة، وتبادل المحتوى الرقمي وتوصيل الأجهزة الإلكترونية بلمسة.

2- تحميل تطبيق بتروشحن من المتجر المتاح في هاتفك.

3- بعد تحميل البرنامج اختر "إنشاء حساب جديد".

4- أدخل البيانات، واضغط على إنشاء حساب.

5- سيتم استقبال رسالة SMS بكود التفعيل، ويمكن طلب إعادة إرسال الكود مرة أخرى أو طلب الدعم حال عدم وصول الرسالة.

6- يتم اختيار شحن.

7- ضع الكارت أسفل الهاتف ووجه شريحته إلى موضع مستشعر( nfc ) بجهازك واضغط على أيقونة اقرأ الكارت واسمع الصفارة وبعدها استكمل الخطوات.

8- اضغط على "اقرأ الكارت"، وستظهر بيانات حسابك.

9- يتم اختيار قيمة الشحن (متوفر 20 - 50 - 100) أو كتابتها يدويا، وتأكد أن القيمة أعلى من قيمة القسط في حالة دفع أن العميل كان في مرحلة تقسيط توصيل الغاز، (هناك رسوم خدمة 4 جنيهات، وتزداد كلما زاد المبلغ).

10- اضغط "دفع" وسوف تظهر بيانات الفيزا، وادخل بيانات الدفع، واضغط "تأكيد".

11- ضع الكارت في المكان المخصص مرة أخرى أمام كاميرا الهاتف لحين سماع صفارة الكارت أو اهتزاز الهاتف.

ملحوظة مهمة: لا يتم سحب الكارت من خلف الهاتف إلا بعد الانتهاء تماما من الشحن وحتى في الدخول التلقائي على صفحة البنك يستمر وضع الكارت لحين ظهور الإيصال على الشاشة ونجاح عملية الشحن.