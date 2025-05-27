"ڤاليو" تتوقع بدء تداول أسهمها بالبورصة في 22 يونيو المقبل

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت يو للتمويل الاستهلاكي"فاليو"، نيتها المضي قدمًا في استكمال شروط تداول أسهمها بالبورصة المصرية، وذلك بعد استكمال توزيع أرباح عينية من قبل مجموعة إي اف چي القابضة.

بحسب بيان الشركة فقد تم قيد ڤاليو في البورصة المصرية بتاريخ 21 مايو الحالي وسيتم بدء تداول أسهم ڤاليو في البورصة المصرية بعد التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، واستكمال توزيع الأرباح، واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول من قبل الهيئة.

كانت الجمعية العامة العادية لمجموعة إي اف چي القابضة المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2025 ("الجمعية") قد وافقت على توزيع الأرباح، واستخدام مبلغ 335,322,346 جنيه من الأرباح المحتجزة لمجموعة إي اف چي القابضة القابلة للتوزيع، وفقاً لقوائم مجموعة إي اف چي القابضة المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك بغرض توزيع أرباح عينية (بدلاً من الكوبون النقدي) على مساهمي مجموعة إي اف چي القابضة، في صورة أسهم في رأس مال ڤاليو، وتمثل هذه الأسهم نسبة 20.488% من رأس مال ڤاليو.

يستند توزيع الأرباح على القيمة الدفترية لڤاليو وفقاً للقوائم المالية المجمعة لڤاليو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ويحق لكل حامل عدد 3.3273 سهم في مجموعة إي اف چي القابضة الحصول على سهم واحد في ڤاليو (مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين).

وكما أُعلن في وقت سابق اليوم، قررت مجموعة إي اف چي القابضة تحديد تاريخ الاستحقاق في 12 يونيو 2025، وذلك لمالك سهم مجموعة إي اف چي القابضة ولمشتري سهم مجموعة إي اف چي القابضة بنهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025، والذين بناءً عليه سيصبحون مساهمين مباشرين في شركة ڤاليو بعد إتمام الاجراءات اللازمة لذلك.

من المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم ڤاليو في البورصة المصرية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو 2025، وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

قامت ڤاليو ومجموعة إي اف چي القابضة بتعيين إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب للعمل كمستشار مالي أوحد فيما يتعلق بعملية القيد، وبتعيين مكتب ذو الفقار وشركاه للعمل كمستشار قانوني. كما قامت مجموعة إي اف چي القابضة بتعيين جيبسون دون وكروتشر للعمل كمستشار قانوني لمجموعة إي اف چي القابضة فيما يتعلق بالجوانب الدولية لعملية القيد.

وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: "يمثل هذا القيد علامة فارقة في مسيرة ڤاليو، وشهادة على التأثير الإيجابي والمبتكر الذي أحدثناه في السوق كإحدى شركات تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنصة التكنولوجيا المالية الرائدة في مصر. بدعم كامل من شركتنا الأم، مجموعة إي اف چي القابضة، نفتح آفاقًا جديدة من القيمة لعملائنا ومساهمينا، ونسرّع من مهمتنا إلى إتاحة التمويل للجميع في المنطقة."