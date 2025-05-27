كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الثلاثاء 27-5-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 3080 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3960 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 نحو 4620 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 5280 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 36960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52800 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164208 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 264000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.40% إلى نحو 3296 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.