البترول: بدء مسح سيزمي بتكنولوجيا النودز الأرضية لأول مرة خلال أسابيع

كتبت- دينا كرم:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم الاتفاق مع شركة ARDISEIS EGYPT BRANCH لتنفيذ مسح سيزمي ثنائي الأبعاد بتكنولوجيا النودز الأرضية لأول مرة بأطوال 5233 كيلو متر طولي مقسمة على منطقتين لتغطية الحوض الترسيبي غرب أسيوط والحوض الترسيبي الداخلة.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم أنه سيتم البدء في المسح السيزمي خلال الأسابيع القليلة القادمة، كما أن هذا المشروع سيستغرق ٩ أشهر متضمنا المسح السيزمى و أعمال المعالجة حيث سيساعد هذا المسح السيزمى فى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين واستكشاف مناطق جديدة لتعزيز معدلات الإنتاج.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك جاء في إطار إستراتيجيتها بالسعي إلى تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف في جميع مناطق جمهورية مصر العربية وتسريع وتيرة الإنتاج وخاصة بالمناطق التابعة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وفتح أفاق استثمارية جديدة للمناطق الواعدة والبكر وكذلك توفير المزيد من البيانات السيزمية بالمناطق الجديدة.