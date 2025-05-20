البعثة الاقتصادية لاتحاد الصناعات تفتتح منتدى الأعمال المصري الإيفواري

كتبت- دينا خالد:

شاركت البعثة الاقتصادية لاتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، في افتتاح منتدى الأعمال المصري الإيفواري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الإيفواري ووزير الصناعة والتجارة الإيفوري، وذلك بحضور رئيسة مجلس الشيوخ "كانديا كمارا"، ووزير الخارجية "ليون كاكو أدوم"، ورئيسة هيئة الاستثمار "سولانج"، ورئيس غرفة التجارة والصناعة ورئيس رابطة رجال الأعمال والسفير الإيفوري في مصر "البرت دولي" والسفير المصري شريف سيف.

وترأس شريف الجبلي، وفد اتحاد الصناعات المصرية، وضم الوفد أربعة عشر شركة مصرية من كبرى الشركات العاملة في مجالات متنوعة، منها: الأمن السيبراني، والإنشاءات، و الصناعات الغذائية والكيماوية، والصناعات الطبية، والملابس.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الجبلي، على عمق الروابط السياسية التاريخية بين جمهورية مصر العربية وكوت ديفوار.

وأوضح الجبلي، أن هذه العلاقات السياسية يجب أن تُترجم إلى ترابط اقتصادي قوي، مما يستدعي تفعيل مبادرة التجارة الحرة بين البلدين.

وأشار الجبلي، إلى التحديات التي تعوق حركة التجارة بين مصر وكوت ديفوار، مثل مشكلات الشحن، البنية التحتية، وطرق النقل.

وأكد الجبلي، على أهمية العمل الجماعي للتغلب على هذه العقبات، مما يسهم في تسريع عملية التكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.

وفي سياق حديثه عن الفرص الاستثمارية، أشار الجبلي إلى أن كوت ديفوار تتمتع بإمكانيات كبيرة خاصة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية.

كما أبرز خبرة مصر الواسعة في عدة مجالات، بما في ذلك: التشييد والبناء حيث يمكن نقل التكنولوجيا المصرية لتطوير البنية التحتية، والصناعات الغذائية بما يتماشى مع احتياجات السوق الإيفواري.

وأشار الجبلي، إلى الصناعات الكيماوية التي تلبي متطلبات التنمية الصناعية، والصناعات الطبية لتوفير منتجات صحية تلبي احتياجات المواطنين.

وقالت "كانديا كامارا"، إن كوت ديفوار تفتح أبوابها للبعثة المصرية لبناء شراكة اقتصادية قوية للطرفين.

وتسعى هذه الشركات إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتوسيع أعمالها في كوت ديفوار، بما يعود بالنفع على الاقتصادين المصري والإيفواري.