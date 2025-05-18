تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 18 مايو 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 5144 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5214 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4562 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3910 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 36498 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.