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زيادة طفيفة في أرباح "راية القابضة" خلال الربع الأول من 2025

12:15 م الأحد 18 مايو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت راية القابضة للاستثمارات المالية، عن تحقيقها أرباح بقيمة 387.8 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر مقابل 377.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2024، بنسبة نمو 2.6% على أساس سنوي؛وفق القوائم المالية المجمعة.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة اليوم، سجلت الشركة إيرادات بنحو 12.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 10.4 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 23% على أساس سنوي.

وتأسست شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عام 1999. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2005. ومتخصصة في العمل بمجالات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد مراكز البيانات ومراكز الاتصالات والمباني الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والنقل البري وإعادة تدوير البلاستيك ووسائل الدفع الإلكتروني باعتبارها الشركة الأم لإحدى عشر شركة تزاول أنواعًا مختلفة من الأنشطة وتحقق نجاحًا ملحوظًا في جميع قارات العالم.

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راية القابضة للاستثمارات المالي البورصة المصرية
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