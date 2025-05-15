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المؤشر الرئيسي يصعد وحيدًا بختام تعاملات البورصة اليوم بدعم مشتريات عربية

03:58 م الخميس 15 مايو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.36% عند مستوى 31941 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.14%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 224.2 مليون جنيه. وبينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 67.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 156.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.43% عند مستوى 31827 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

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البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مؤشر EGX 70
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