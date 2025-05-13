الاثنين المقبل.. "إيتيدا" تطلق النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات

كتبت- آية محمد:

يُنظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات "SECC" التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITIDA" النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات في 19 مايو، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية في الجيزة، تحت شعار: "تطور اختبار البرمجيات: الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي وممارسات DevOps".

ويستعرض الحدث أحدث التوجهات العالمية في مجال جودة البرمجيات، من خلال كلمات رئيسية وجلسات نقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

كما يوفر فرصًا للتواصل المهني، والتعرف عن قرب على أدوات وحلول اختبار البرمجيات، عبر عروض حية تقدمها شركات محلية وعالمية رائدة في هذا المجال.

ويُمكن للراغبين في الحضور التسجيل من خلال الرابط التالي: اضغط هنا