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الإحصاء: ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 13.5% خلال إبريل

09:32 ص السبت 10 مايو 2025

التضخم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى13.5% خلال شهر إبريل الماضي مقابل13.1% لشهر مارس 2025، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء.

كما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنحو 253.8 نقطة أساس لشهر ابريل 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره 1.3% عن شهر مارس 2025، بحسب الإحصاء.

وأرجع الإحصاء أسباب هذا الارتفاع، إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، مجموعة الخضروات بنسبة 1.2%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.0%، ومجموعة الأحذية بنسبة 0.5%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3%، و مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7%.

وزادت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.2%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وادوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.4%، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.1%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.2%.

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التضخم في مصر
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