"ڤودافون كاش" تطلق خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية بين مصر والإمارات وقطر والكويت والأردن

كتبت- آية محمد:

أعلنت شركة ڤودافون مصر اليوم إطلاق خدمة جديدة للتحويلات المالية الدولية الفورية عبر ڤودافون كاش تتيح للمصريين استلام الحوالات المالية من الخارج بشكل فوري ومباشر في محافظهم الإلكترونية.

وتغطي الخدمة حالياً أربع دول في المنطقة هي الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والأردن، ومن المخطط إطلاقها في السعودية قريبا، وفق بيان لها اليوم.

وتقدم هذه الخدمة بشكل مجاني تماماً وبدون أي رسوم للمستلمين، مع تطبيق رسوم السحب القياسية لڤودافون كاش فقط في حال رغبة العميل في سحب الأموال نقداً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية ڤودافون مصر لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي وتقديم حلول رقمية متطورة للسوق المصري.

بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن تمكين المصريين في الخارج وعملاء ڤودافون داخل مصر وخارجها من ارسال واستلام الحوالات المالية فوريًا بكل سهولة.

وعلى عكس خدمات التحويلات التقليدية التي تتطلب زيارة الفروع أو نقاط الاستلام، توفر خدمة ڤودافون كاش تجربة رقمية متكاملة حيث يتم إيداع الأموال فورياً في محفظة المستلم دون الحاجة لأية إجراءات إضافية.

وبمناسبة إطلاق الخدمة الجديدة، قال إسلام مأمون، رئيس قطاع الخدمات المالية في ڤودافون مصر: يسعدنا إطلاق خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية في 4 دول خليجية لأول مرة في مصر، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال التحويلات الرقمية ويعزز ريادة ڤودافون لحلول التحول الرقمي والشمول المالي، ويحقق أهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

ومن خلال الخدمة الجديدة، يمكن استلام الأموال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث يمكن للمُرسل تحويل الأموال عبر شركات الصرافة الشريكة، سواء بزيارة أحد فروعها أو استخدام تطبيقها الإلكتروني.

وفي حال توفر منصة رقمية لدى البنك الشريك، يمكن للمرسل إدخال رقم هاتف المستلم وإجراء التحويل مباشرة لمحفظته.

أما المستلم، فلا يحتاج سوى التأكد من أن محفظة ڤودافون كاش الخاصة به نشطة، ليتلقى الأموال فوراً دون أي إجراءات إضافية.

وتتيح خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية من ڤودافون كاش للمستلم إمكانية الوصول لأكثر من 400,000 قناة للسحب النقدي بالمجان، كما يمكنه استخدام الأموال المحولة في أكثر من 20 خدمة تقدمها ڤودافون كاش، بما في ذلك دفع الفواتير والمشتريات وتحويل الأموال.

ويتم استلام التحويلات بالجنيه المصري، حيث تتم عملية تحويل العملة تلقائياً بواسطة شريك التحويل.

وفي هذا الإطار، عقدت ڤودافون كاش شراكات مع عدة بنوك ومؤسسات مالية دولية بالتعاون مع بنك مصر، تشمل الأنصاري للصرافة في الإمارات، والملا للصرافة في الكويت، والفردان للصرافة في قطر، والعلاونة للصرافة في الأردن، مع خطط للتوسع قريباً في المملكة العربية السعودية.

وتعمل ڤودافون كاش حالياً على توسيع نطاق الخدمة لتشمل التحويلات الدولية بين المحافظ الإلكترونية والتعاون مع كيانات كبرى أخرى، بالإضافة إلى تغطية دول الاتحاد الأوروبي وممرات رئيسية أخرى.