الذهب يتراجع بحلول التعاملات المسائية اليوم في السوق المحلية

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2910 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3741 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4365 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4988 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 34920 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 46880 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 155126 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 249400 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.26 % إلى نحو 3000 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.