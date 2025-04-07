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المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.61% بنهاية التعاملات اليوم

03:44 م الإثنين 07 أبريل 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.61 % عند مستوى 30453 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.79% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.51%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 123.20 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 153.41 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 276.61 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 3.34 % عند مستوى 30639 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

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البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX 70
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