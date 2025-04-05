سعر الذهب اليوم في مصر يهبط بحلول التعاملات المسائية

كتبت دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2900 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3728 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4350 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4971 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 34800 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 49710 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 154598 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 248550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.47% إلى نحو 3038 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.