10 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و10 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4 و 9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و23 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 13 و23 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 13 و19 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 22 و40 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و60 جنيهًا.