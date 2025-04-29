ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:



ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3184 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4093 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4775 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5458 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 54580 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 169744 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 272900 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.89 % إلى نحو 3311 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





