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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأحد 27 أبريل 2025

03:29 م الأحد 27 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 5403 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5473 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4727 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4052 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37821 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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