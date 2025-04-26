ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:



ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية السبت، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي



ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3183 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4093 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4775 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5457 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 54570 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 169713 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 272850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا



واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.89 % إلى نحو 3319 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





