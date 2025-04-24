إعلان

رغم تراجع الدولار.. ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني واليورو خلال أسبوع

12:34 م الخميس 24 أبريل 2025

الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني واليورو مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات البنوك اليوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.

وجاء ذلك الارتفاع رغم تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 16 قرشا خلال الأسبوع الجاري.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني واليورو

سعر اليورو: 58.08 جنيه للشراء بزيادة 12 قرشًا، و58.25 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

سعر الجنيه الإسترليني: 67.68 جنيه للشراء بزيادة 18 قرشًا، و67.87 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار الجنيه الإسترليني سعر الدولار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

من الإنترنت والموبايل البنكي.. إقبال على شراء الشهادات مرتفعة العائد 27% و30% قبل وقفها ببنكي الأهلي ومصر