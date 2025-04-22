أسعار النفط ترتفع رغم توترات السياسة النقدية والرسوم الجمركية

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، حيث استفاد المستثمرون من خسائر اليوم السابق لتغطية مراكز البيع على المكشوف، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الرياح المعاكسة الاقتصادية من الرسوم الجمركية والسياسة النقدية الأميركية التي قد تؤثر على طلب الوقود، بحسب وكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتًا، أي ما يعادل 1.19%، لتصل إلى 67.05 دولارًا للبرميل وبلغ عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.05 دولارًا للبرميل، بارتفاع 97 سنتًا، أي ما يعادل 1.54%.

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 2% أمس الاثنين، حيث ساعدت مؤشرات التقدم في محادثات الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران في تخفيف المخاوف بشأن الإمدادات.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا كبير الاستراتيجيين في نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت، وهي وحدة تابعة لشركة نيسان سيكيوريتيز، "ظهرت بعض عمليات تغطية المراكز القصيرة بعد عمليات البيع الحادة يوم الاثنين"..

وأضاف أن "المخاوف بشأن الركود المحتمل الناجم عن حرب الرسوم الجمركية لا تزال قائمة"، متوقعا أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 55 إلى 65 دولارا في الوقت الحالي نظرا لعدم اليقين المستمر المتعلق بالرسوم الجمركية.

وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يوم الاثنين، انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وقال إن الاقتصاد الأمريكي قد يتباطأ ما لم يتم خفض أسعار الفائدة على الفور.

وأثارت تعليقاته بشأن باول مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في وضع السياسة النقدية وتوقعات الأصول الأمريكية، وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات يوم الاثنين.

وقال كيكوكاوا "من المتوقع أن يؤثر عدم اليقين المتزايد المحيط بالسياسة النقدية الأميركية سلبا على الأسواق المالية والاقتصاد الأوسع، مما يثير المخاوف من أنه قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط الخام".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في 17 أبريل أن المستثمرين يعتقدون أن سياسة التعريفات الجمركية ستؤدي إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد الأميركي هذا العام والعام المقبل، مع اقتراب متوسط احتمال الركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة من 50%.

وقد يؤثر التقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، التي وافقت يوم السبت على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، على أسعار النفط ويقلل من المخاوف بشأن الإمدادات حيث تعد الدولة الشرق أوسطية منتجا رئيسيا.

وقال فيفيك دار، المحلل في كومنولث بنك أوف أستراليا، في مذكرة: "رأينا أن صادرات النفط الإيرانية تواجه مخاطر هبوطية وشيكة بسبب تطبيق العقوبات الأمريكية قد تراجع في ضوء المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران"، مضيفا أن تخفيف العقوبات الأمريكية ربما يكون مطروحا على الطاولة.

خفضت وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت في عام 2025 بنحو 17% عما رأته في حساباتها في سبتمبر/أيلول، بحسب وثائق حصلت عليها رويترز.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أن من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في حين من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير، وذلك قبل التقارير الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة.

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