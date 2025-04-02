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غدًا .. بدء أول يوم عمل للبورصة المصرية بعد إجازة العيد

12:19 م الأربعاء 02 أبريل 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية بدء أول يوم عمل للتداول بعد إجازة عيد الفطر غدًا الخميس الموافق 3 أبريل 2025 في مواعيد العمل الرسمية.

ويذكر أن البورصة المصرية قامت بإيقاف التداول خلال إجازة عيد الفطر لمدة 4 أيام متتالية، من يوم الأحد الماضي الموافق 30 مارس 2025 وحتى اليوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025.

وتعود البورصة للتداول في مواعيدها الرسمية من الساعة 10 صباحا لى الساعة 2.30 ظهرا بعد انتهاء شهر رمضان.

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