غدًا .. بدء أول يوم عمل للبورصة المصرية بعد إجازة العيد

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية بدء أول يوم عمل للتداول بعد إجازة عيد الفطر غدًا الخميس الموافق 3 أبريل 2025 في مواعيد العمل الرسمية.

ويذكر أن البورصة المصرية قامت بإيقاف التداول خلال إجازة عيد الفطر لمدة 4 أيام متتالية، من يوم الأحد الماضي الموافق 30 مارس 2025 وحتى اليوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025.

وتعود البورصة للتداول في مواعيدها الرسمية من الساعة 10 صباحا لى الساعة 2.30 ظهرا بعد انتهاء شهر رمضان.