

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2-4-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب استقر الثلاثاء في مصر، بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2-4-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5055 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4423 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3791 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2948 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2106 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 157206 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 35380 جنيه

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.11% إلى نحو 3127 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.