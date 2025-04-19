وزير البترول يبحث أنشطة “تكنيب إنرجيز” الإيطالية في مصر وخططها الفترة المقبلة

كتبت- دينا كرم:

استقبل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ماركو فيلا، رئيس شركة تكنيب إنرجيز الإيطالية والوفد المرافق، لبحث أنشطة الشركة فى مصر وخططها خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء أكد بدوى أن استراتيجية عمل قطاع البترول ترتكز على أسس محددة تهتم بدراسة جدوى المشروعات وتقييم المتطلبات والمدخلات والتكلفة الإجمالية والتمويل والجداول الزمنية والعوائد، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم الكامل للشركاء لأداء أعمالهم وتذليل الصعاب والتحديات.

وأضاف بدوي أن العمل على مزيج الطاقة الأمثل لمصر يعد أحد أهم أولويات العمل خلال الفترة الحالية وأن زيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى المزيج ستخفف الضغط على موارد الغاز مما يسمح بتقليل الفاتورة الاستيرادية ويعزز جهود تنفيذ مشروعات القيمة المضافة.

ولفت إلى أهمية ترسيخ ثقافة كفاءة استخدام الطاقة فى مختلف جوانب العمل والحياة اليومية بشكل عام لما لها من فوائد كبيرة اقتصادية وبيئية.

ومن جانبه أشار رئيس شركة تكنيب إلى سعى الشركة للعمل فى مجال انتاج وقود الطائرات المستدام SAF فى مصر وتحويلها لأحد أكبر منتجى هذا النوع من الوقود فى العالم.

ولفت إلى دراسة الشركة أيضاً لمشروع رقمنة معمل تكرير ميدور وكفاءة الطاقة به مما يحقق وفراً كبيراً فى تكلفة انتاج البرميل، كما استعرض جهود الشركة للمشاركة فى مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر.