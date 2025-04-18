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سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة

09:57 ص الجمعة 18 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 3174 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 نحو 4080 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4760 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 عند 5440 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب نحو 38080 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54400 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 169184 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 272000 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.49% إلى نحو 3326 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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