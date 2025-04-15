ارتفاع الخيار والليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الخيار، والباذنجان البلدي، والليمون، والطماطم، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفض سعر الفلفل الرومي والحامي البلدي، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و9.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 و8 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات، و14 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 11 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات، و14 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 13 و15 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 16 و24 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 و18 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 20 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 65 و85 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.