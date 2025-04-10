خبير اقتصادي عن رسوم ترامب: "أمريكا داخلة على شبه الإفلاس"

كتب- حسن مرسي:

وصف حسن الصادى الخبير الاقتصادي إجراءات دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية بالقرارات الهزلية.

وأضاف الصادي خلال حواره مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سى"، قائلًا:"الولايات المتحدة داخلة على شبه الإفلاس، وترامب يرغب فى أن يتحمل العالم تلك المديونيات".

وتابع الخبير الاقتصادي: ترامب يتعامل بمنطق رجل الأعمال ويعلم جيدا تداعيات قراراته الأخيرة، معقبا:" بيتعامل على أنه بيدير الشركة القابضة للولايات المتحدة".

وأكد الخبير الاقتصادي، أن إدارة الولايات المتحدة تقوم على مبدأ المكسب والخسارة وتتنازل سياسيا مقابل أرباح اقتصادية والعكس، لافتًا إلى أن إيلون ماسك كان يرغب فى إلغاء الجمارك بين الولايات المتحدة وأوربا وترامب فعل عكس ذلك.

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