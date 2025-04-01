سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت_أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

وصل سعر الذهب عيار 14 عند 2953 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3797جنيهًا للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 21 نحو 4430 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5062جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب عند 35440 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 50620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 157428 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 253100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.11% إلى نحو 3127 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.