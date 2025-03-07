خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن واللحوم والذهب وانخفاض البيض

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، واللحوم، وزيت الذرة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار البيض، والحديد، والدقيق، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

ارتفاع أسعار اللحوم وزيت الذرة وانخفاض الدقيق والعدس اليوم الجمعة بالأسواق

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم بمصر خلال تعاملات الجمعة