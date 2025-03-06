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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الدواجن والذهب

02:26 م الخميس 06 مارس 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن واللحوم خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تراجع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك الخميس في سوق العبور

زيادة جديدة في الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض السكر والزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق الخميس

انخفاض سعر الذهب بمنتصف التعاملات اليوم

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خريطة الأسعار اليوم الذهب أسعار الدواجن
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