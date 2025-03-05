خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن واللحوم والذهب وانخفاض الحديد

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والليمون، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار الحديد، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

ارتفاع أسعار الزيت واللحوم وانخفاض الفول بالأسواق الأربعاء

سعر الذهب يرتفع خلال منتصف تعاملات الأربعاء