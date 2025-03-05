ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والباذنجان، والفلفل، والخيار، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والكوسة، والجوافة، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر تراوح بين 9.5 و13.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع 2.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع 11 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 23 و27 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 24 و28 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 30 و35 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 19 و25 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بتراجع جنيه.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

يوسفي يتراوح بين 14 و30 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 60 و70 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.