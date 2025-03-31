سعر الذهب اليوم في مصر يهبط بمنتصف تعاملات الاثنين

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 33 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الاثنين، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2920 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3754 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4380 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5005 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 35040 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 50050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 155655 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 250250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.04% إلى نحو 3117 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.