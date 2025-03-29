سعر الذهب يواصل الارتفاع خلال منتصف تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 12 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات السبت، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2917 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3750 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4375 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5000 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 35000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 50000 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 155500 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 250000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.91 % إلى نحو 3085 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.