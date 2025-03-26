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" أوراسكوم كونستراكشون " تربح 133.8 مليون دولار خلال 2024

02:44 م الأربعاء 26 مارس 2025

شركة أوراسكوم كونستراكشون

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كتبت_أمنية عاصم:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي عن تحقيقها أرباح بنسبة 133.8 مليون دولار خلال العام الماضي مقارنة بـ 195.1 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام الأسبق 2023 بنسبة هبوط 31%.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة لبورصة، سجلت إيرادات الشركة نحو 3.25 مليار جنيه خلال العام الماضي 2024 مقارنة بـ 3.36 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الأسبق 2023.

وتأسست شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي عام 2015. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2015. ومتخصصة في القيام بأعمال المقاولات الهندسية والإنشائية والبنية التحتية والقطاعات الصناعية والتجارية. ولديها شركات تعمل في أنحاء جنوب ووسط آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وشمال أفريقيا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط.

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شركة أوراسكوم كونستراكشون البورصة
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