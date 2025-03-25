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عجز الموازنة يتراجع إلى 4.15% من الناتج المحلي الإجمالي في أول 6 أشهر من 2024-2025

03:15 م الثلاثاء 25 مارس 2025

وزارة المالية

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كتبت- منال المصري:

تراجع العجز الكلي بميزانية مصر خلال أول 6 أشهر من السنة المالية الحالية بنسبة طفيفة إلى 4.15% مقابل 4.6% بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبحسب التقرير الشهر الصادر لوزارة المالية اليوم، فإن الفائض الأولي بميزانية مصر ارتفع خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي 1.35% من 1.07% بنفس الفترة من العام الماضي.

وتتوقع الحكومة المصرية خفض العجز الكلِّي بموازنة السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو من العام الحالي إلى 7.3%.

شهد العجز الكلِّي بميزانية مصر خلال السنة المالية الماضية تراجعاً على أساس سنوي، "بدعم من صفقة رأس الحكمة"، بحسب وزير المالية أحمد كجوك بمؤتمر صحفي في وقت سابق.

وذكر التقرير الشهري لوزارة المالية أن الزيادة في المتحصلات جاءت من تحويلات "رأس الحكمة" للحكومة المصرية بمبلغ 510 مليارات جنيه.

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