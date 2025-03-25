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انخفاض أسعار الفول والزيت وارتفاع اللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

11:53 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

الفول البلدي

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الفول المعبأ، والزيت، والمكرونة، والعدس، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.02 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو الفول المعبأ: 55.17 جنيه، بتراجع 4.27 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.44 جنيه، بزيادة 21 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 83.76 جنيه، بتراجع 6.24 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.03 جنيه، بتراجع 17 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 20.86 جنيه، بتراجع 7.32 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 58.84 جنيه، بتراجع 7.8 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.32 جنيه، بتراجع 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 102.2 جنيه، بتراجع 4.28 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.81 جنيه، بزيادة 2.43 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 118.05 جنيه، بزيادة 1.03 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.64 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الفول السائب: 51.41 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو الجبن الأبيض: 117.21 جنيه، بزيادة 4.36 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276.52 جنيه، بتراجع 8.75 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.4 جنيه، بتراجع 78 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 103.48 جنيه، بتراجع 4.83 جنيه.

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