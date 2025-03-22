انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية السبت، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2847 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3660 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4270 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4880 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 34160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 48800 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 151768 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 244000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.75 % إلى نحو 3022 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.