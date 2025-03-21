"أدلى بشهادته".. تفاصيل جديدة بشأن توقيف رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة في السعودية

كتبت- دينا خالد:

أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية، بيانا توضيحيًا، حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام، عن أنباء احتجاز أيمن العشرى، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال الاتحاد، إن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، حيث زعمت بعض المواقع الإخبارية أن السلطات السعودية أوقفته فور وصوله إلى مطار المدينة المنورة، على خلفية نزاع قانوني مع أحد الشركات السعودية يعود إلى عام 2016، بل وزعمت بعض وسائل الإعلام احتجازه أو منعه من السفر.

وأضاف الاتحاد في بيان له، أن حقيقة الأمر أنه لم يكن احتجازًا أو توقيفًا، بل طُلب منه فقط الإدلاء بشهادته كشاهد في القضية تتعلق بتعاملات تجارية للشركة السعودية، الأمر الذى لم يستغرق أكثر من 10 دقائق، وهو زمن الإدلاء بشهادته كمتعامل مع تلك الشركة محل التحقيق.

وأشار الاتحاد، إلى أن جهات التحقيق السعودية تعاملت مع الأمر بكل شفافية واحترافية حيث أن "العشري" لم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضية وإنما فقط كشاهد في قضية يتم التحقيق فيها.

وأضاف البيان، أن السفارة المصرية تحركت بناء على توجيهات من وزير الخارجية، للتحقق من الأمر الذي تبين أنه عار تماما من الصحة، وأن أيمن العشري لا يواجه أي مشاكل قانونية، وإنما هو فقط مطلوب لتقديم شهادته في قضية جارى التحقيق فيها بالدمام بالمملكة العربية السعودية.

وتوجه أيمن العشرى إلى مكة المكرمة بعد الإدلاء بشهادته لأداء مناسك العمرة، ليعود إلى القاهرة يوم السبت القادم.

ويؤكد اتحاد الغرف التجارية المصرية على قوة العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة ومصر والتي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولى عهده الأمير محمد بن سلمان، والدور الناجز لاتحاد الغرف السعودية ومجتمع الأعمال في التكامل الاقتصادي بين دولتينا الشقيقتين.