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شركة "حالاً" تحصل على موافقة الرقابة المالية لتطبيق التسجيل الرقمي (e-KYC) والعقود الرقمية

03:00 م الخميس 20 مارس 2025

شركة حالاً

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كتبت- أمنية عاصم:


أعلنت شركة إم إن تي-حالاً، المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) في مصر لتطبيق التسجيل الرقمي (e-KYC) والعقود الرقمية في مصر.


وبحسب البيان المرسل من الشركة، فإن هذا التطور شهد قفزة نوعية في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، حيث يوفر تجربة رقمية سلسة بالكامل من خلال إلغاء التعقيدات والإجراءات الورقية التقليدية، يسمح نظام التسجيل الرقمي e-KYC للعملاء بفتح وتفعيل حساباتهم في دقائق، والحصول الفوري على حدود ائتمانية وفرص استثمارية في أي وقت ومن أي مكان.


وقال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي-حالاً، أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية تمثل على تطبيق نظام التسجيل الرقمي خطوة مهمة في رحلتنا نحو إتاحة الخدمات المالية رقميًا للملايين من العملاء، وتلبية احتياجاتهم بطرق غير مسبوقة."


ويُسهم نظام التسجيل الرقمي e-KYC في إلغاء الحاجة إلى التوقيعات الورقية والتحقق الشخصي من الهوية، مما يجعل الخدمات المالية أكثر سهولة وسرعة للعملاء. ويعكس هذا الإنجاز التزام إم إن تي-حالاً بتوظيف أحدث التقنيات لدعم الشمول المالي في مصر، مما يضمن وصول الأفراد بسهولة إلى الخدمات المالية التي يحتاجونها.

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