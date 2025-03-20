بدوي: إطلاق منصة رقمية للتعدين خلال منتدى التعدين المصرى فى يوليو القادم

كتبت- دينا كرم:

قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك خطة يعملون عليها لتسويق الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ، ويشمل ذلك إطلاق منصة رقمية للتعدين خلال منتدى التعدين المصرى فى يوليو القادم والتي ستتيح للمستثمرين فرصة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع.

وبحسب البيان المرسل من الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال لقاء كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية وفدًا من شركة انجلوجولد اشانتي العالمية للذهب المستثمر في منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية، والذي ضم ستيوارت بايلى رئيس قطاع الاستدامة والشئون المؤسسية بالشركة و هدي منصور العضو المنتدب ونائب رئيس شركة السكرى لمناجم الذهب ، وممثلي الشركة في مجال الاستثمار على مستوي العالم.

وبحضور أيضًا ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، ومعتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة، وهشام علي حسن مستشار الوزير للرقابة علي الشركات ، ومحمد محمود رئيس مجلس ادارة شركة السكري لمناجم الذهب، ورضا سليم رئيس الادارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية وفريق عمل المكتب الفني بالوزارة .

واستعرض بدوى، محاور عمل الوزارة والتي تتضمن جهودها في إطار العمل الحكومى التكاملى لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين المصري من خلال تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين.

ولفت إلى أن قطاع التعدين يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية في مصر، ويحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة لتسهيل العمليات والتراخيص وزيادة القيمة والعائد لجذب المستثمرين إلى قطاع التعدين بما يؤسس لإطار تنظيمي جاذب وتنافسي لتحقيق المنفعة المتبادلة والنجاح لكافة الأطراف، علاوة على تسهيل الإجراءات وسرعة إصدار التراخيص لتسريع العمليات .

وأضاف بدوى، أنه تم تطوير اتفاق جديد لاستغلال الذهب والمعادن المصاحبة مع شركتى إنجلوجولد وباريك جولد وتم توقيعه بالأحرف الأولى نهاية العام الماضى وإننا بصدد الانتهاء من الإجراءات التشريعية في البرلمان من أجل التوقيع النهائي لبدء تنفيذ الاتفاق الذى سيدعم سرعة ضخ المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات العالمية على التعجيل باستغلال كافة ما لديها من إمكانيات وتكنولوجيات في البحث عن الذهب واستغلاله.

وأشار إلى الجهود المشتركة للوزارة مع عدد من وزارات الحكومة وفى مقدمتها مشروع تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية من أجل زيادة المرونة وتسهيل الاستثمار في هذا القطاع الحيوى ، بما يعزز من خطة الدولة فى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي إلى ٥-٦٪.

ولفت إلى التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة في تشكيل مزيج الطاقة الأمثل ، وإضافة قدرات من مصادر الطاقة المتجددة بما يدعم النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ومنها التعدين الذي يعد توفير مصادر الطاقة لأنشطته أمراً بالغ الأهمية، علاوة على العمل على استغلال البنية التحتية الواسعة التي تمتلكها مصر من مطارات وطرق وموانئ لتحقيق قيمة مضافة و جذب مزيد من الاستثمارات، وكذلك التعاون مع وزارة البيئة لاستيفاء الضوابط البيئية والعمل بشكل مستدام في أنشطة التعدين.

وتطرق بدوي، إلى المساعي لتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية في مصر في صناعات تحويلية لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد والمستثمر ومنها صناعات البتروكيماويات والصناعات التكنولوجية ، والتعاون على المستوى الإقليمي وأفريقيا في هذا الصدد .

ونوه بدوى، عن قرب افتتاح مدرسة للتعدين بمنطقة مرسى علم من خلال منجم السكرى للذهب، والتى تعد الأولى من نوعها في مصر بمجال التعدين، وتستهدف زيادة الخبرات وإعداد الثروة البشرية القادرة على العمل في أنشطة التعدين.



ولفت ستيوارت بايلى، رئيس قطاع الاستدامة والشئون المؤسسية بالشركة ، إلى أن منجم السكرى مجرد بداية لعمل الشركة، والتي تسعى لإضافة المزيد من الاكتشافات في مناطق الامتياز فى مصر، حيث تبلغ استثماراتها حتى الآن ١٥٠ مليون دولار.

وأشاد بما لمسه من مرونة في اللوائح والإجراءات في قطاع التعدين المصري والشراكة والتعاون المثمر مع هيئة الثروة المعدنية مما يجعل الشركة تتطلع للمزيد من الاتفاقيات والاستثمارات الجديدة في البلاد ، كما أشاد بالتطور الكبير في البنية التحتية والتي تعد العاصمة الإدارية الجديدة نموذجاً متميزاً لها .



ووجهت هدي منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة السكرى لمناجم الذهب ،الشكر للوزير على هذا الاجتماع الذي يأتي ضمن زيارة وفد من ممثلي الشركة في مجال الاستثمار عالمياً لأول مرة في مصر.

وأشادت برؤية الوزارة وجهودها في دفع الاستثمار في قطاع التعدين والسعي لزيادة مساهمته في الناتج القومي الاجمالى، مما يحفز الشركة على المشاركة مع الوزارة لتحقيق هذا الهدف.

وأكدت على أن انجلوجولد اشانتي تتطلع لسرعة العمل مع الوزارة وهيئة الثروة المعدنية لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة القادم.

