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قبل وبعد الإفطار.. مواعيد عمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان

03:37 م الأحد 02 مارس 2025

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كتبت- منال المصري:

قررت الهيئة القومية للبريد، تعديل مواعيد العمل خلال شهر رمضان قبل وبعد الإفطار لمكاتب البريد الذي يصل عددها لأكثر من 4600 مكتب وكذلك الأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة، كما قرر تعديل مواعيد عمل بعض المكاتب يومي الجمعة والسبت إلى جانب المكاتب الرئيسية لفترات ليلية

مواعيد العمل قبل الإفطار

مكاتب البريد: تبدأ من 9 صباحا إلى 2 ظهرا.

المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بجميع المحافظات: تعمل فترة مسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

بعد الإفطار:

مكاتب البريد: من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 ليلًا.

قرر البريد تشغيل 100 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية فترة ليلية خلال شهر رمضان.

يوم الجمعة

قرر البريد تشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يوم الجمعة من كل أسبوع تبدأ مواعيد العمل بها من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا.

الفترات الليلية

تشغيل مناطق التوزيع الرئيسية على مستوى الجمهورية فترة عمل ليلية: من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ليلًا.

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مكاتب البريد شهر رمضان الهيئة القومية للبريد
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