تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 و5.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 15 و20 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 و10.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 4.5 و10.5 جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و27 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 13 و19 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 22 و32 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 42 و62 جنيهًا.