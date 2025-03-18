إعلان

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الثلاثاء 18 مارس 2025

02:16 م الثلاثاء 18 مارس 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4841 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4898 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4285 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3673 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 34286 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب البورصة المصرية البورصات العالمية سعر الجنيه الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الإعلان رسميا عن مقتل رئيس حكومة حماس في غزة
مصر تدين عودة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة
انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية وتحذير من تخفيف الملابس
صحتك في رمضان| تظهر خلال تناول الطعام.. علامات مبكرة تكشف أن كليتك في خطر