تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الاثنين 17 مارس 2025

كتبت- أمنية عاصم:



يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4803 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4860 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4252 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3645 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 34020 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.