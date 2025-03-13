ما هو الدعم البيني الذي ستستخدمه الحكومة لدعم السولار والغاز؟

كتبت- آية محمد:

قال جمال القليوبي، خبير البترول، إن "الدعم البيني" الذي ستستخدمه الحكومة لدعم السولار والغاز، يعني استمرار الدولة في دعم جزئية من شريحة السولار والبوتاجاز والمازوت، بحيث لا تباع بأسعارها الحقيقية الكاملة.

وأوضح القليوبي أن أسعار السولار لها تأثير قوي على المواطنين، نظرًا لدورها في تحديد أسعار وسائل النقل العام وتكاليف نقل السلع الغذائية.

ما هو الدعم البيني؟

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قال في مؤتمر صحفي أمس، إنه سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات، حيث لن يصلوا لبيع السولار بثمنه الأصلي، وأن أنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة بجزء ليس بالقليل.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استمرار الدعم على السولار والبوتاجار يتم تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى. ولفت إلى أنه لا يمكن بيع أسعار السولار بسعره الحقيقي لأنه سيؤثر على المواطنين، موضحا أن هناك مراعاة لمحدودي الدخل ويتمثل ذلك في استمرار دعم السولار.

وأكد القليوبي أن هناك إلتزام من الدولة نحو سلع بعينها، وذلك بدعمها دعم بيني، وذلك للحفاظ على أسعار تلك السلع، لكي تكون في متناول المواطنين ولتتماشى مع دخل المواطن المصري.

وأضاف القليوبي، أن نسبة الدعم لا يمكن توقعها بشكل دقيق، فقد تكون كبيرة تصل إلى حوالي 30%، وقد تكون محدودة لتتراوح بين 20% و18%.

كانت إيفانا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أكدت أن التزام السلطات المصرية بخفض أسعار منتجات الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية ديسمبر 2025 لم يتغير.

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