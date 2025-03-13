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أرباح السويدى إلكتريك ترتفع 69% خلال 2024 إلى 18.83 مليار جنيه

11:58 ص الخميس 13 مارس 2025

شركة السويدي إلكتريك

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة السويدى إلكتريك تحقيق صافي أرباح بقيمة 18.83 مليار جنيه خلال العام الماضي 2024 مقابل 11.13 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 69 %.

وبحسب البيان المرسل من الشركة اليوم، حققت الشركة إيرادات بنحو 231.9 مليار جنيه خلال العام الماضي 2024 مقابل 102.18 مليار جنيه خلال 2023.

وتأسست شركة السويدي إلكتريك عام 2005. تم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2006. ومتخصصة في العمل كمزود لحلول الطاقة والحلول الرقمية والبنية التحتية. وتعمل الشركة في خمسة قطاعات أعمال رئيسية: الأسلاك والكابلات والمنتجات الكهربائية والهندسة والبناء والبنية التحتية الذكية واستثمارات البنية التحتية.

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