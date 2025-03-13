ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.



بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.



بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.



بنك الإسكندرية: 13.47 جنيه للشراء، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي: 13.47 جنيه للشراء، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.







