وزير البترول يبحث خطط ومشروعات شركة "هاليبرتون" في مصر

كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع جيف ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، وذلك لاستعراض خطط ومشروعات شركة هاليبرتون في مصر في مجالات حفر آبار البترول، وتقديم الخدمات والحلول الفنية للحقول.

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر CERAWEEK العالمي للطاقة الذي يتم عقده خلال الفترة من 10 – 14 مارس 2025 بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وبحسب بيان الوزارة اليوم.



وبحث الجانبان سبل التوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لرفع كفاءة عمليات الإنتاج في ضوء أولويات الحالية لوزارة البترول لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت والغاز وتسريع وتيرة عمليات الحفر والاستكشاف والتنمية، وسبل الاستفادة من خبرات شركة هاليبرتون في مجال الانتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة من خلال بناء القدرات ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة وتنظيم ورش عمل لاستعراض التجارب الناجحة والدراسات العلمية فى هذا المجال.

وأعرب جيف ميلر عن تطلع الشركة للتوسع في أنشطتها في مصر والتزامها التام بتقديم كافة أوجه الدعم لقطاع البترول لتحقيق أهداف القطاع وأولوياته الحالية المتمثلة في زيادة معدلات الإنتاج.

كما ناقش الجانبان إمكانية دخول مجال البحث والاستكشاف بجانب عملها كشركة خدمات من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول ولا سيما الحقول المتقادمة.