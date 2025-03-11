وزير البترول يبحث سبل تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة

كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين قطاع الطاقة المصري والوكالة الدولية للطاقة، وتفعيل مستجدات برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة والذي تم توقيعه في أكتوبر 2023 بهدف دعم جهود الدولة المصرية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز إجراءات خفض الكربون من قطاع البترول بما يسهم فى تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.



وبحسب بيان الوزارة جاء ذلك، على هامش مشاركته في أسبوع سيراويك 2025 بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

كما بحث الجانبان التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والتي يأتي على رأسها تحقيق أمن الطاقة والوصول لمزيج الطاقة العالمي الأمثل في ظل التوجهات العالمية لتلبية متطلبات التحول الطاقي.

وأكد الجانبان على استمرار الوقود الأحفوري كعنصر رئيسي ضمن مزيج الطاقة لعقود قادمة جنباً إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة، وأهمية تكثيف الجهود العالمية لإزالة الكربون من البترول والغاز بما يدعم توفير مصادر طاقة مستدامة ويضمن تحول طاقي عادل يتناسب مع الظروف المختلفة لكل دولة.

ومن الجدير بالذكر أن مصر قد انضمت كعضو مشارك في وكالة الطاقة في عام 2022، وتعتبر ثاني دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم للوكالة كعضو مشارك.